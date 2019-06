Festival de jazz d'Ottawa : un deuxième déficit consécutif prévu

Le Festival de jazz d’Ottawa n’est même pas encore commencé que, déjà, la directrice générale, Catherine O’Grady, anticipe un déficit. Il s'agira du deuxième en autant d'années pour l’événement.

Catherine O'Grady, directrice générale du Festival de jazz d'Ottawa Photo : Radio-Canada

On garde espoir , lance Mme O’Grady, néanmoins visiblement exaspérée.

En juin, le gouvernement Ford a amputé de près de 1 million de dollars l’enveloppe de Fêtons l’Ontario, un programme d’appui aux festivals. Conséquence : 18 événements, dont le FJO, ont perdu leur financement. Pour le festival ottavien, ce manque à gagner s’élève à 290 000 $, sur une enveloppe budgétaire totale de 3,9 millions de dollars.

Le FJO, le deuxième festival du genre en importance au pays, recevait ce financement, bon an mal an, depuis 12 ans. Les organisateurs l’ont donc déjà dépensé en stratégies de marketing ainsi qu'en cachets d’artistes, incluant ceux de Norah Jones et The Roots, entre autres têtes d'affiche, cette année.

Nous n’avions aucune raison de croire que notre projet n’allait pas être appuyé [par le gouvernement de l’Ontario]. Catherine O'Grady, directrice générale, Festival de jazz d'Ottawa

Ont-ils tenu l’argent pour acquis? Oui, absolument , avoue candidement Mme O’Grady.

De toute évidence, nous avons mis la charrue avant les boeufs. Catherine O'Grady, directrice générale, Festival de jazz d'Ottawa

Cette dernière reproche cependant au gouvernement conservateur de lui avoir annoncé la mauvaise nouvelle trois semaines à peine avant le début des festivités.

S’ils nous l’avaient dit plus tôt nous n’en serions pas là , affirme-t-elle, qualifiant du même souffle la situation de « gâchis ».

Interrogé par la CBC, le Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, Michael Tibollo, soutient pour sa part que le programme Fêtons l'Ontario a été créé pour encourager les festivals émergents et non des événements bien établis.

Selon lui, le FJO et d'autres événements du genre peuvent « voler de leurs propres ailes ».

Des artistes déçus

La chanteuse jazz Nicole Ratté a grandi sur les scènes du Festival de jazz d’Ottawa. Elle y a participé près d’une dizaine de fois.

L'interprète de jazz ottavienne Nicole Ratté Photo : Radio-Canada

Je me sers toujours du festival comme un tremplin pour me développer davantage comme artiste , explique la chanteuse ottavienne.

Selon elle, le FJO s'avère une rare vitrine pour les interprètes de musique jazz de la région et il faut faire grandir l’événement, et non le contraire.

Pour les artistes locaux, il y avait beaucoup plus de scènes que ça il y a plusieurs années. [...] Ça donnait plusieurs spectacles de plus, tandis que là, il y a pas mal moins d’opportunités , précise-t-elle.

Je trouve que cette coupure-là, c’est une coupure sauvage. Nicole Ratté, interprète

L’aide du public

Le léger surplus accumulé en 2017 a déjà été utilisé pour éponger le déficit du festival en 2018. À l'heure actuelle, Mme Grady et son équipe n'ont donc plus de marge de manoeuvre pour équilibrer les comptes.

Les organisateurs du FJO se tournent maintenant vers le public pour sauver l’événement en sollicitant des dons et l’achat de passeports pour pallier au perte de financement provincial.

D'ailleurs, la semaine dernière un homme s’est pointé aux bureaux de l’organisme pour remettre un chèque de 15 000 $, raconte Mme O'Grady.

Les organisateurs espèrent toujours voir les spectateurs se mobiliser en grand nombre pour appuyer les artistes invités et de la région.

On compte beaucoup sur l’appui du public maintenant. Il ne faut pas attendre à l’an prochain pour venir au festival , insiste Catherine O’Grady.

Et les 40 ans?

En 2020, le Festival de jazz d’Ottawa franchira une étape importante de son existence : ses 40 ans. Il faudra trouver l’argent pour fêter en grand et marquer le tournant.

On va d’abord passer au travers cette édition-ci , soutient toutefois Mme O’Grady.

Les organisateurs du FJO comptent contacter le Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario pour comprendre ce qui s’est produit avec le financement cette année. Ils veulent aussi sensibiliser le gouvernement Ford à l’importance de l’enveloppe Fêtons l’Ontario pour tous les festivals.

Nous sommes convaincus que c’était une décision politique. Nous sommes très mécontents de ça , déclare fermement Catherine O’Grady.

Si la vente de billets ne fracasse pas des records, cette année, l'événement se trouvera dans une situation « catastrophique », prévient la directrice générale.