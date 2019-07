Des étudiants de l'Université de la Saskatchewan en Ouganda pour un projet humanitaire

Chapeauté par la Faculté de l’environnement et du développement durable de l’Université de la Saskatchewan, le projet est conçu autour du thème de la santé planétaire.

L’objectif est de travailler avec les communautés pour lancer des initiatives qui améliorent le milieu dans lequel elles vivent, leur bien-être et leur épanouissement , affirme la directrice de la faculté, Irena Creed.

Au total, 15 étudiants ont quitté le pays pour se rendre en Ouganda, le 4 mai dernier, mais 7 d'entre eux ne venaient que pour les trois premières semaines. Huit étudiants sont donc toujours en Afrique, et ce, jusqu’au 15 août. Ces derniers sont d'ailleurs accompagnés de représentants de diverses organisations non gouvernementales.

On discute avec les communautés, on définit leurs besoins et on tente de trouver des solutions tous ensemble , explique Zoey Roy, une étudiante autochtone qui étudie en politiques publiques. Elle était en Ouganda durant les trois premières semaines du projet.

Depuis que je suis revenue, je remets en question tout ce que je possède. Je réalise aussi que nous sommes chanceux d’avoir tout ce que nous avons comme services au Canada. Zoey Roy, étudiante en politiques publiques à l’Université de la Saskatchewan

Les étudiants ont ainsi mis sur pied plusieurs initiatives. Ils ont notamment aidé certaines communautés à défricher des terres pour leur permettre d’y planter des légumes. Ils ont également conçu un système d’irrigation sous la supervision d’ingénieurs, dans le but de fournir aux familles ougandaises les installations adéquates pour prendre soin de leurs récoltes.

Dans la région de Kabale où nous étions, les habitants doivent marcher plusieurs kilomètres pour chaque repas. Ça devient essentiel pour eux d’avoir des champs bien entretenus et ça peut aussi devenir une source de revenus , note Zoey Roy.

Plusieurs communautés en Ouganda dépendent de l'agriculture, mais leurs installations ne sont pas adaptées aux effets des changements climatiques, selon Irena Creed. Photo : Irena Creed

L’impact des changements climatiques

Outre le volet humanitaire du projet, les étudiants s’efforcent de mieux comprendre les effets des changements climatiques en Afrique.

C’est certain qu’il y a un volet universitaire et humanitaire à ce voyage, mais on veut que les étudiants comprennent à quel point les changements climatiques influencent le quotidien des communautés. Irena Creed, directrice de la Faculté de l’environnement et du développement durable de l’Université de la Saskatchewan

Les étudiants ont aidé les communautés à mettre sur pied plusieurs initiatives pour améliorer leur santé et leur bien-être. Photo : Irena Creed

Selon Irena Creed, qui s’est elle aussi rendue en Ouganda durant les trois premières semaines du voyage, la hausse des températures et les sécheresses plus fréquentes risquent, au cours des prochaines années, de toucher particulièrement le continent africain.

Les changements climatiques forcent certaines communautés à modifier complètement leur façon de vivre. C’est difficile pour [les habitants] parce qu’ils n’ont pas toutes nos installations pour s’adapter et trouver des solutions à leurs problèmes , explique-t-elle.

Irena Creed ajoute que non seulement l’Afrique subsaharienne subit les nombreuses conséquences des changements climatiques, mais elle devra aussi composer avec le taux de croissance démographique le plus élevé au monde d’ici 2050, selon le plus récent rapport de l’Organisation des Nations unies sur les perspectives de la population dans le monde.

Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations unies sur les perspectives de la population dans le monde (2019), 47 % des Ougandais sont âgés de 14 ans et moins. Photo : Irena Creed

Une vision à long terme

Pour Irena Creed, il est essentiel que les effets des initiatives sur lesquelles travaillent les étudiants saskatchewanais durant leur séjour en Ouganda puissent se prolonger dans le temps.

L’idée n’était pas de faire seulement acte de présence, mais de réellement changer les choses à long terme , indique Irena Creed.

D’ailleurs, elle envisage la possibilité d’amener 24 étudiants en Ouganda l’an prochain, afin de poursuivre le travail entamé cette année.

De son côté, Zoey Roy compte présenter, en février prochain, une exposition inspirée de son passage en Ouganda. L'initiative permettra de sensibiliser les Canadiens aux questions liées à la santé planétaire.