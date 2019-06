Crustacés de Gaspé : 80 km à pied pour les syndiqués d'Unifor

Partis mercredi matin du quai de Paspébiac, des syndiqués d’Unifor venus d’un peu partout au Québec ont parcouru 80 kilomètres en soutien aux syndiqués de Crustacés de Gaspé.

Unipêche M.D.M. a fermé son usine de Grande-Rivière, en mars dernier, en indiquant qu’elle n’était plus rentable. Quelque 85 travailleurs, récemment syndiqués et en processus de négociation de leur première convention collective, ont perdu leur emploi.

Auparavant, la cinquantaine de syndiqués s’était présentée, mercredi soir, à Chandler, à la réunion mensuelle des maires de la MRC du Rocher-Percé pour demander une résolution d'appui à la Ville de Grande-Rivière.

La résolution, qui a été amendée, se décline en deux parties, indique la préfète de la MRC, Nadia Minassian.

D'une part, les élus veulent continuer à collaborer avec les propriétaires de l'usine, Unipêche M.D.M., pour trouver le moyen de rouvrir l'usine, de façon durable.

Unifor a recruté une centaine de manifestants pour protester contre la décision d'Unipêche M.D.M. de ne pas poursuivre les négociations durant l'été. Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

D'autre part, les élus veulent connaître les intentions du gouvernement relativement au permis de transformation rattaché à l'usine de Grande-Rivière.

Il s’agit de voir, ajoute la préfète, quelle est l’intention du gouvernement vis-à-vis cette usine, de se sécuriser pour savoir quelles sont les prochaines étapes et quel est le futur de cette entreprise qui est située dans le parc industriel de Grande-Rivière et qui a un impact économique énorme pour le milieu.

Le ministère surveille la situation

Interpellé, le ministère des Pêcheries soutient qu’il continue de travailler à la réouverture de l’usine et que toutes les options sont sur la table.

Le ministre des Pêcheries du Québec, André Lamontagne. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Une rencontre est d’ailleurs prévue à la mi-juillet entre le Groupe Unipêche M.D.M. avec le cabinet du ministre, André Lamontagne, et des représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) pour discuter du futur de l’usine Crustacés de Gaspé.

Québec a aussi demandé à Unipêche M.D.M. de lui transmettre ses états financiers vérifiés. Ces documents sont présentement sous analyse.

Une rencontre a aussi eu lieu avec le syndicat au début juin afin d’analyser certaines options.

Mobilisation sur les quais

Le porte-parole du syndicat Unifor, André Haché, rappelle que l’objectif du syndicat est de relancer la négociation.

Le procureur de l’employeur a récemment indiqué qu’il n’était pas disponible cet été.

Les prochaines dates de négociation prévues pour le moment sont les 20 et 21 septembre prochain, ce qui compromet pour le moment toute réouverture pour la saison 2019.

Unifor a recruté des syndiqués d'un peu partout au Québec pour une manifestation sur le quai de Paspébiac. Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

Si tel était le cas, des syndiqués d’Unifor promettent de demeurer tout l’été sur les quais de Grande-Rivière et de Paspébiac.

On n’a pas de date de départ, indique André Haché, tant que l’employeur ne vient pas s’asseoir pour finaliser la négociation de la première convention collective. Notre rôle, c’est de rester sur le terrain et de mobiliser notre monde, d’appuyer les gens, de rester en Gaspésie et de faire passer le message à la population et à l’employeur.

Plus 85 % des employés de Crustacés de Gaspé ont trouvé un autre emploi. L’ensemble des travailleurs ont bénéficié du soutien d’Emploi-Québec, selon le cabinet du ministre André Lamontagne.