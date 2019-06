Qui sont les nouveaux visages du gouvernement Ford ?

Paul Calandra, leader parlementaire du gouvernement

Paul Calandra est député de la circonscription de Markham-Stouffville, dans la banlieue de Toronto. Lors des élections générales de l’Ontario du 7 juin 2018, il a battu son opposante libérale Helena Jaczek. Il s’agit de son premier mandat provincial.

Ce diplômé en sciences politiques de l’Université Carleton s’est lancé en politique en 2000, lors des élections fédérales, pour le Parti conservateur du Canada, dans la circonscription de Scarborough-Est.

Battu cette année-là, il retente sa chance huit ans plus tard, mais dans la région de York pour représenter les habitants de Oak Ridges-Markham, et remporte sa première élection.

Il sera réélu lors des élections fédérales de 2011, et occupera d’abord le poste de secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, puis de secrétaire parlementaire du premier ministre Stephen Harper et du ministère des Affaires intergouvernementales de 2013 à 2015.

En 2014, M. Calandra avait défrayé la chronique pour son absence de réponse à Thomas Mulcair, en chambre, concernant la mission canadienne en Irak. Il s’était par la suite excusé, non sans émotion, auprès de l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD).

En 2015, il avait perdu la course dans la nouvelle circonscription fédérale de Markham-Stouffville face à Jane Philpott.

Doug Downey, procureur général

Doug Downey, député de Barrie–Springwater–Oro-Medonte, Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, devient procureur général de l'Ontario. Photo : Doug Downey

Doug Downey est député de la circonscription Barrie-Springwater-Oro-Medonte. Depuis son élection, M. Downey a occupé les postes d’adjoint parlementaire du ministre des Finances, de vice-président du Comité spécial de la transparence financière et de whip adjoint du gouvernement.

En se faisant confier le portefeuille de la justice, M. Downey obtient un premier poste de ministre dans sa carrière politique.

Originaire de Bond Head, dans le comté de Simcoe, Doug Downey est diplômé en sciences politiques de l’Université Wilfrid Laurier, en administration judiciaire de l’Université Brock, et en droit de l’Université Dalhousie et de l’école de droit Osgoode Hall.

Il a fondé le cabinet d’avocats, Lewis, Downey, Tornosky & Lassaline, en 2001, et a été actif au sein de l’Association du barreau de l’Ontario, dont il a été secrétaire et trésorier.

Ses expériences politiques, avant son élection en 2018, étaient principalement municipales. M. Downey a été élu à plusieurs reprises au conseil municipal d’Orillia entre 2000 et 2006.

Il a obtenu l’appui de Doug Ford pour se présenter pour le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario dans la circonscription que briguait l’ancien chef du parti Patrick Brown.

Stephen Lecce, ministre de l’Éducation

Stephen Lecce, député de la circonscription de King—Vaughan. Photo : Radio-Canada

À 32 ans, Stephen Lecce est l’un des plus jeunes membres du cabinet de Doug Ford, et depuis sa promotion à la tête du ministère de l’Éducation, il occupe le premier poste de ministre de sa jeune carrière.

En juin 2018, il s’est présenté pour le Parti progressiste-conservateur dans la nouvelle circonscription de King-Vaughan, et a remporté la course face à la libérale Marilyn Iafrate, obtenant ainsi son premier mandat de député.

Stephen Lecce s’est vu confier les rôles de leader parlementaire adjoint du gouvernement, adjoint parlementaire au ministre de l’Infrastructure et adjoint parlementaire au premier ministre depuis son élection.

Natif de Vaughan, M. Lecce a obtenu un diplôme de sciences politiques de l’Université de Western Ontario, située à London, où il a également été le président du conseil des étudiants et où il a intégré puis dirigé la section locale de la fraternité Sigma Chi.

Après ses études, Stephen Lecce a rejoint l’équipe du premier ministre du Canada Stephen Harper en tant que directeur adjoint des communications puis directeur des relations avec les médias.

Ross Romano, ministre de la Formation et des Collèges et Universités

Ross Romano, le nouveau ministre de la Formation, des Collèges et des Universités, remplace Merrilee Fullerton à ce poste. Photo : CBC

Ross Romano est député de Sault-Sainte-Marie, élu pour la première fois lors de l’élection partielle de 2017, suite à la démission du député libéral David Orazietti, qui occupait le poste depuis 2003.

Auparavant, M. Romano siégeait au conseil municipal de Sault-Sainte-Marie de décembre 2014 à juin 2017.

Avocat de formation, M. Romano occupait jusqu’ici les postes d’adjoint parlementaire au ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et d’adjoint parlementaire au ministre des Affaires autochtones.

C’est la première fois que Ross Romano occupe un poste de ministre.

Jill Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance et à la Condition féminine

Jill Dunlop était membre du Comité permanent de la justice et du Comité permanent des budgets des dépenses. Photo : @JillDunlop1/Twitter

Élue députée pour la première fois en juin 2018, Jill Dunlop représente la circonscription de Simcoe Nord. Elle a succédé dans ce siège à Patrick Brown, ancien chef du Parti progressiste-conservateur.

Lui-même avait pu briguer cette circonscription à la suite de la démission du père de Mme Dunlop, Garfield Dunlop. Celui-ci avait renoncé à son mandat pour laisser un siège vacant, permettant à Patrick Brown d'accéder à l’Assemblée législative. Après avoir été évincé du parti à la suite d’allégations d’inconduites sexuelles, Patrick Brown a continué de siéger en indépendant, mais ne s’est pas porté candidat à sa réélection.

Jill Dunlop a donc récupéré une circonscription que son père, pour le même parti politique, avait représentée pendant plus de quinze ans, depuis la création de cette circonscription en 1999 et jusqu’en 2015.

Jill Dunlop était membre du Comité permanent de la justice et du Comité permanent des budgets des dépenses. Elle accède, avec cette promotion, à son premier poste de ministre déléguée.

Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives

Prabmeet Sarkaria a été, entre autres, adjoint parlementaire au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Photo : @PrabSarkaria/Twitter

Le député de Brampton-Sud, Prabmeet Sarkaria, est un avocat de formation, titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Windsor et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Wilfrid Laurier, où il s’est spécialisé en finances.

Avant d’entamer une carrière en droit puis en politique, il a travaillé chez Valeurs mobilières TD. Sur son site Internet officiel, il est écrit que M. Sarkaria s’est également engagé dans le milieu associatif, notamment en siégeant au comité des normes de la ville de Brampton et aux conseils d’administration des organismes Hockey for Humanity et KarmaGrow.

Depuis son élection, Prabmeet Sarkaria a été, entre autres, adjoint parlementaire au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, adjoint parlementaire pour la solliciteuse générale et président du Comité spécial de la transparence financière.

Kinga Surma, ministre associée des Transports

Kinga Surma, lors de sa campagne électorale pour obtenir le siège d'Etobicoke-Centre. Photo : Instagram/Kinga Surma

Kinga Surma est entrée à l’Assemblée législative pour la première fois lors de l’élection générale ontarienne de juin 2018, en remportant l’élection dans Etobicoke-Centre face au député libéral sortant Yvan Baker. Elle met ainsi fin à un règne de 15 ans du parti libéral dans cette circonscription électorale.

Mme Surma est entrée en politique en 2010 en participant à l’élection de Rob Ford à la mairie de Toronto, puis en travaillant par la suite aux côtés du défunt frère de l’actuel premier ministre.

Elle tente en 2014 d’obtenir un siège de conseillère municipale à Toronto, mais arrive en deuxième position. Juste après, elle est recrutée par Christine Elliott pour diriger sa tournée de campagne dans la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur. Une course qui sera finalement remportée par Patrick Brown, qui offrira à Kinga Surma un poste de chargée des relations avec le caucus au sein de son bureau.

Avant d’obtenir le poste de ministre associée des Transports, Mme Surma était adjointe parlementaire à la ministre des Transports. Elle siège également au Comité permanent des comptes publics.