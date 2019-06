Réactions partagées à Saskatoon à propos de la réforme des règlements électoraux de l’ACF

En prévision des élections partielles qui auront lieu à Saskatoon le 28 septembre, le président de la Fédération des francophones de Saskatoon, Dustin McNichol, accueille favorablement la majorité des modifications aux règlements électoraux.

On est tout à fait en accord avec le fait de vouloir aligner les principes électoraux de l’ACF avec les principes appliqués lors des élections canadiennes. Dustin McNichol, président de la Fédération des francophones de Saskatoon

La vérification de l’identité avec une photo et les questions aléatoires qui seront posées aux membres pour vérifier leurs compétences linguistiques, notamment, constituent deux changements majeurs aux règlements électoraux. Ces modifications ont été adoptées par l’ACF, samedi, lors de l’assemblée générale annuelle.

Ce sont des modifications intéressantes, mais il ne faut pas oublier que ça peut être intimidant pour des gens qui sont nouveaux dans la communauté. On doit s’assurer de ne pas exclure certaines personnes qui ont un droit de vote , ajoute Dustin McNichol.

Pour sa part, Gabrielle Lepage-Lavoie, membre de la communauté francophone de Saskatoon, estime que la réforme de ces éléments du processus électoral permet à l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise d’être plus transparente.

Des interrogations à propos du vote par bulletin spécial

La question du vote par bulletin spécial – auparavant appelé vote par anticipation – reste toutefois préoccupante aux yeux de Dustin McNichol et Gabrielle Lepage Lavoie, particulièrement en ce qui a trait à la possibilité de soumettre son bulletin de vote par la poste.

Le fait qu’un électeur ne pourra pas demander un bulletin de vote pour plusieurs personnes est une bonne idée, mais en votant par la poste, on ne peut pas vérifier la question linguistique de la même façon , estime Dustin McNichol.

« Je suis déçu qu’on ait gardé cette possibilité, mentionne Gabrielle Lepage-Lavoie. Ça ouvre la porte à des irrégularités comme lors des dernières élections », ajoute-t-elle.

Dans le cadre des dernières élections générales, en 2017, une commission indépendante s'était penchée sur les irrégularités relevées lors du dépouillement des votes par anticipation.

Une voix autour de la table

Depuis plus d'un an, aucun député communautaire de Saskatoon ne se trouve à la table de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise et les deux postes qui leur sont réservés restent vacants. En effet, Denis Tassiako a démissionné en février 2018 tandis que François Afane, qui avait remporté son siège à la suite de la décision du juge Chicoine, en juillet 2018, a déménagé dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les élections partielles de Saskatoon permettront de remédier à la situation, mais Dustin McNichol avoue que cette réalité était difficile à digérer en raison de la grande proportion de francophones qui demeurent dans la Ville des Ponts.

Les députés communautaires sont capables de prendre des décisions en tenant compte du point de vue de Saskatoon, mais de faire des changements aussi fondamentaux aux règlements électoraux sans avoir de voix à la table, c’est difficile , soutient-il.

Avec les informations d'Omayra Issa