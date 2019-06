Expulsion d'aînés : Québec dénonce la Commission scolaire English-Montréal

La décision de la Commission scolaire English-Montréal de reprendre deux bâtiments loués à des résidences privées pour aînés du quartier Ahuntsic fait réagir le ministre de l’Éducation et la ministre responsable des Aînés.

Dans une déclaration commune, les ministres Jean-François Roberge et Marguerite Blais « sont d’avis que les faits tels que rapportés sont tout simplement inadmissibles. La Commission scolaire English-Montréal dispose de nombreux locaux vides dont elle pourrait se servir au lieu de déraciner des aînés vulnérables de leurs milieux de vie. Le ministère de l’Éducation entrera en contact avec la commission scolaire afin d’avoir des éclaircissements sur la situation ».

Par courriel, le bureau de Mme Blais précise également que « la ministre a demandé au CIUSSS [Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux] concerné de faire un suivi étroit avec les résidents et leurs proches pour que tous soient accompagnés et soutenus psychologiquement ».

Pour la propriétaire de la résidence Les Jardins Élysée, Isabelle Lukawecki, « il est important de ne pas passer sous silence que des aînés vont devoir payer 500 $ à 1000 $ de plus par mois pour se loger ».

« Un gros drame »

Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, déplore elle aussi la décision de la commission scolaire anglophone. « Je trouve ça difficile, parce que ce sont des personnes aînées. C'est très dur pour des aînés de se faire déraciner. »

Elle s'interroge sur les motivations de la commission scolaire à agir de la sorte. « Je me questionne. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Est-ce que la commission scolaire aurait pu faire autre chose? »

Pour ces aînés, c'est un gros drame. Ils s'en vont. C'est difficile, et il y en a qui sont pas loin de la fin de vie. Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées

La Commission scolaire English-Montréal explique la résiliation de bail envoyée aux responsables des résidences Le Saint-Joseph d'Ahuntsic et Les Jardins Élysée en évoquant des changements aux normes de sécurité. Pour continuer ses activités à partir de décembre 2020, tout bâtiment qui abrite une résidence pour personnes âgées devra être muni d’un système de gicleurs. Elle indique aussi envisager de nouvelles vocations pour les bâtiments concernés.