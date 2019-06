Bilan Trudeau : quatre mois pour dissiper les nuages

Des nuages gris couvraient le ciel et une fine pluie tombait jeudi sur Ottawa au dernier jour de la session parlementaire. Dans les rues près de la Colline, on y croisait des députés cernés, un peu bourrus, tirant leur grosse valise pour rentrer dans leur coin de pays. On ne ressentait pas vraiment l’esprit joyeux un peu fou des vacances tant attendues.