Longs congés : la SQ aura les automobilistes à l'oeil

Les automobilistes qui prendront la route durant les longs congés de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête nationale du Canada seront scrutés à la loupe, prévient la Sûreté du Québec.

De nombreuses interventions policières seront menées sur le réseau routier du 21 juin au 1er juillet prochain afin de débusquer les chauffeurs qui conduisent avec les facultés affaiblies.

L'utilisation du cellulaire au volant, le port de la ceinture et la vitesse mériteront également une attention particulière des policiers. L'utilisation du téléphone au volant et la vitesse constituent les deux principales causes de collisions mortelles sur les routes de la province, rappelle la SQ.

L'an dernier, 14 personnes sont mortes sur les routes du Québec tandis que 369 autres personnes ont été blessées.