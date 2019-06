La Saint-Jean-Baptiste célébrée dans les communautés francophones de la Saskatchewan

Un barbecue à l’extérieur et de nombreuses activités sont à prévoir jusqu'à 19 h, où un spectacle avec les participants de Nouvelle scène aura lieu.

Dimanche 23 juin 2019, l’Association canadienne-française de Regina vous accueille sur le terrain du Carrefour des Plaines (école monseigneur de Laval primaire) de 11 h à 16 h. Au menu : château gonflable, sport, peinture sur le visage et activités de géocaches.

La Société canadienne-française de Prince Albert célèbrera la Saint-Jean lundi 24 juin sur le terrain de l’école Valois. La fête débute dès 15 h 30, avec un carnaval et des jeux, suivis d'une joute de soccer à 17 h. Ensuite, un barbecue et de la musique prendront place dès 17 h 30.

Un souper à la fortune du pot aura lieu dès 17 h 30 samedi 22 juin au Don Ross (art room, porte 4, entrée à l'avant) avec un concert de Daniel Gervais à 18 h 30. Des jeux gonflables seront aussi à la disposition des tout-petits et des moins jeunes.

St-Denis

Le pique-nique annuel à Saint-Denis débutera dès 14 h dimanche. Au menu, balle molle, feu de camp, chants et jeu de Rougarou en plus d'un atelier offert en partenariat avec la Société historique de la Saskatchewan à propos de la conservation de vos documents et objets patrimoniaux.