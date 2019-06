De nouveaux locaux pour la Coop santé Sainte-Gertrude à Gentilly

Le nouvel édifice est aussi doté d’un ascenseur, alors que le stationnement offrira plus d’espaces aux automobilistes.

Les anciens locaux étaient difficiles d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Avec ces améliorations, la coopérative espère avoir entre les mains les arguments nécessaires pour recruter un quatrième médecin à son point de service de Gentilly.

Ici, on a un bureau de plus, au moins, pour un médecin; un bureau de plus pour une infirmière spécialisée; et puis on a plus de locaux, aussi, pour recevoir des étudiants , énumère le Dr Charles Couturier, un des trois médecins pratiquant principalement à cet endroit.

Le Dr Couturier croit qu’avec des installations « au goût du jour », il sera plus facile de retenir les étudiants de passage dans la clinique.

Depuis 2018, les quelque 2000 membres de la Coop de santé Sainte-Gertrude ont accès à un médecin de famille, que ce soit au point de service de Sainte-Gertrude ou de Gentilly.

Le recrutement d’un médecin supplémentaire pourrait permettre de combler les besoins d’une cinquantaine de citoyens du secteur qui sont toujours en attente d’un médecin de famille.

Avec les informations de Camille Carpentier