Pour les réfugiés, le système d’accueil canadien est un modèle à suivre

Le Canada a réinstallé plus de réfugiés que tout autre pays l'année dernière, selon le dernier rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Damien Kalwira Dunia affirme que l'accueil des nouveaux arrivants au Canada est bien structuré, ce qui facilite leur intégration. Photo : Damien Kalwira Dunia

Damien Kalwira Dunia, originaire de la République démocratique du Congo, est venu au Manitoba avec sa famille en 2016, en tant que réfugié.

Il dit qu'il n'est pas surpris par les données du CHR. Parce que le Canada est un pays d'accueil. C'est un pays qui veut contribuer à améliorer l'avenir du monde , affirme-t-il.

Wilgis Agossa, responsable des communications à l'Accueil francophone, indique que l'organisme qui travaille auprès des nouveaux arrivants a vu le nombre de réfugiés augmenter au cours des dernières années.

Que ce soit des réfugiés parrainés par le gouvernement, mais aussi ceux parrainés par le privé. De voir que parmi 25 pays, le Canada reste un chef de file dans ce domaine, c'est une bonne chose , dit-il.

Une jeune réfugiée syrienne regarde un petit drapeau du Canada. Photo : Reuters/Mark Blinch

Selon le rapport du HCR, le Canada se classe aussi au deuxième rang dans le monde pour ce qui concerne le nombre de réfugiés ayant obtenu la citoyenneté en 2018. 18 000 d'entre eux ont été naturalisés canadiens, comparativement à 10 000 en 2017.

Une approche d'intégration qui fonctionne

Michael Casasola du HCR au Canada estime que l'approche mise en place par le Canada encourage les réfugiés à faire partie intégrante de la société canadienne.

Damien Kalwira Dunia, qui a vécu cinq ans en Belgique avant de venir au Manitoba, est du même avis. Il affirme que l'accueil des nouveaux arrivants au Canada est bien structuré, ce qui facilite l'intégration.

Aussitôt qu'on arrive, on est pris en charge. Et avant même de venir au Canada, on est renseigné sur, par exemple comment trouver du travail, une maison ou encore comment vivre avec les autres cultures. En amont comme en aval, l'intégration est facilitée dans tous les sens , témoigne-t-il.

Wilgis Agossa, responsable des communications à l'Accueil francophone. Photo : Radio-Canada

Damien Kalwira Dunia dit que grâce à cet accompagnement, sa femme et lui n'ont pas eu de difficulté à trouver de l'emploi.

Il travaille en ce moment comme auxiliaire dans une école de la Division scolaire franco-manitobaine et son épouse est à l'emploi d'Action Marguerite, un organisme francophone qui gère plusieurs établissements de soins de longue durée.

D'après Wilgis Agossa, les structures d'accueil travaillent aussi d'arrache-pied pour créer des liens entre les réfugiés et la communauté.

Parce que c'est bien beau de les aider à apprendre les langues et à faire leurs démarches administratives, mais c'est également bon de les aider à tisser des liens avec la communauté. Et c'est une bonne partie de notre travail , souligne-t-il.

Selon le HCR, le principal pays d'origine des réfugiés en 2018 était la Syrie : 6,7 millions de personnes avaient fui la guerre civile.

Laila Chebib. Photo : Radio-Canada

Laila Chebib aide les réfugiés venus de ce pays à mieux s'intégrer dans la société d'accueil. Cette Manitobaine d'origine syrienne trouve aussi que le modèle canadien d'intégration est une réussite.

Les organismes et les personnes qui ont parrainé des réfugiés syriens sont toujours impliqués. Ils les aident, servent de relais entre l'école et les familles , affirme-t-elle.

Quelques défis à surmonter

Toutefois, tout n'est pas rose pour les réfugiés. Selon Laila Chebib, certains réfugiés syriens, font face à des défis liés au logement et surtout, à l'emploi.

Avant d'atteindre un certain niveau en anglais, quelques-uns ont du mal à trouver du travail. Ce sont les hommes qui sont les plus touchés. Les femmes, elles, s'intègrent très bien , indique-t-elle.

Gad Alyousof, une réfugiée syrienne, est cuisinière dans un restaurant appartenant à une Manitobaine d'origine palestinienne. Photo : Yafa Café

Wilgis Agossa reconnaît qu'il n'y a pas d'intégration sans défis, mais il ajoute que ces difficultés sont relevées grâce à la volonté de la communauté qui aide les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer.

Rana Abdulla fait justement partie des personnes qui appuient les réfugiés. Cette Manitobaine d'origine palestinienne possède un restaurant à Winnipeg. Elle a décidé d'aider les femmes, en leur offrant des emplois.

Elles sont particulièrement vulnérables. L'une des réfugiées syriennes qui travaillent avec moi a perdu son mari et quatre de ses enfants. C'est pourquoi j'ai décidé de leur donner une chance. Je ne suis pas réfugiée, mais je viens de générations de réfugiés palestiniens, alors je connais leurs souffrances , explique-t-elle.

Le restaurant emploie une Palestinienne et deux Syriennes.