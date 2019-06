Grands Lacs café : une dernière émission pleine de surprises

L'animateur Éric Robitaille et son collègue Michel Laforge ne savent pas exactement à quoi s’attendre.

S’ils promettent des performances musicales d’artistes nord-ontariens, ils ne savent pas qui prendra part aux festivités.

Pour la première fois en quatre ans, Éric Robitaille animera une émission qu’il n’a pas lui-même réalisée.

C'est plutôt l’ancien réalisateur de l’émission, Jérôme Leclerc, qui prendra la relève.

Je pouvais difficilement faire une émission et me surprendre moi-même , explique M. Robitaille. Donc ça prenait quelqu’un de l’extérieur pour avoir un coup d’œil rétrospectif et réussir à vraiment me surprendre.

Une nouvelle émission produite dans le Nord de l'Ontario succédera à Grands Lacs café.

D'ici à son entrée en ondes, Enfin Samedi, une émission temporaire animée de Sudbury, sera diffusée sur les ondes d'Ici Première en Ontario le samedi matin.

De son côté, Éric Robitaille assurera l'animation de l'émission du retour Ça parle au Nord, diffusée du lundi au vendredi dans le Nord de l'Ontario.