Québec présentera sa réforme de la santé-sécurité au travail en novembre ou décembre

Les problèmes de santé psychologique au travail feront partie de sa réforme globale, comme il l'a indiqué au quotidien Le Soleil.

Mais il veut aussi aborder bien d'autres aspects, en tenant compte des consensus établis avec les employeurs, les syndicats, le milieu de l'éducation et le milieu communautaire, a-t-il indiqué jeudi, à Montréal, à l'issue de la conférence de presse pour annoncer l'entente Canada-Québec sur la formation de la main-d’œuvre.

Il a rappelé que les deux lois qui sont à la base du régime de santé et sécurité au travail, portant sur la santé et la sécurité au travail et sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, datent de 1979 et 1985 et elles n'ont pas connu de changements significatifs depuis. Il souhaite donc moderniser le tout au cours d'une réforme globale.