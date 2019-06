Réfugiés d’une génération à l’autre

Joyce Mpunga est originaire de la RDCRépublique démocratique du Congo . Il a quitté son pays natal, en direction du Mozambique, avant de trouver refuge au Canada. Il vit à Windsor avec toute sa famille depuis un an.

À cause de l’instabilité au Congo, j’ai pu fuir et me diriger vers le Mozambique. Je suis resté dans les camps de réfugiés au Mozambique à peu près huit ans , se souvient Joyce Mpunga.

Dans les camps, il est venu en aide aux autres réfugiés en s’impliquant dans des organisations humanitaires et sanitaires. Le parcours d’un réfugié ce n’est pas facile, c’est un parcours très difficile qui demande toujours une persévérance. Mais il faut avoir toujours espoir , dit-il.

Heureux d’être maintenant installé au Canada, il dit oublier doucement les mauvais souvenirs associés à son parcours de réfugié, particulièrement dans les camps. Le père de famille s'estime chanceux d’avoir pu trouver un refuge au Canada avec ses cinq enfants, car les jeunes sont les plus touchés par les guerres et la migration forcée, selon lui.

Arriver dans la vie de réfugié en étant jeune, c’est vraiment sérieux. Les études ne peuvent pas continuer, la vie dans les camps de réfugiés est très difficile. Mais si jeune, tu trouves un pays pour progresser, évoluer, étudier dans de bonnes conditions, là c’est une chance. Joyce Mpunga

C’est le cas de Victor Kisembo, 12 ans. Lui aussi est né en RDCRépublique démocratique du Congo , mais sa famille a quitté rapidement le pays pour l’Ouganda où ses parents ont entamé les démarches pour se rendre au Canada.

Au Congo, il y avait la guerre. Mes parents voulaient qu’on quitte pour que j’aie une meilleure école , explique le jeune maintenant résident de Windsor.

Victor Kisembo est arrivé au Canada à l'âge de huit ans. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Au départ, Victor ne voulait pas quitter l’Afrique. J’étais un peu triste , admet-il. Mais à son arrivée au Canada, c’est la surprise. Le Canada n’est pas comme je pensais. C’était plus beau que dans mon imagination. C’est vraiment beau.

Le premier défi pour Victor était d’apprendre le français, ce qu’il a fait en quelques mois, avec brio. Mon professeur m’a beaucoup aidé pour apprendre à lire et parler français , dit-il.

Aujourd’hui bien installé, Victor dit être habitué aux hivers et peut compter sur plusieurs amis. Il espère que d’autres enfants comme lui auront cette chance.