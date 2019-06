L’école Le Rucher renaîtra de ses cendres

Québec revient sur sa décision et accepte de reconstruire l’école Le Rucher de Saint-Sylvère qui accueillait 42 élèves avec des besoins particuliers.

Le gouvernement provincial investira donc 4,750 millions de dollars pour construire un nouvel établissement qui remplacera l’école complètement détruite par un incendie le 16 août 2017.

La nouvelle école accueillera une maternelle quatre ans et de six à sept classes d'élèves du primaire.

À la fin du mois d’avril, la Commission scolaire de la Riveraine annonçait pourtant que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avait rejeté le projet, plaidant que la reconstruction de l’école n’était pas nécessaire pour desservir le territoire.

Cette nouvelle avait immédiatement été décriée par la communauté.

Le député caquiste de Nicolet-Bécancour Donald Martel dit être finalement parvenu à annuler la décision.

C’est difficile, des fois, en milieu rural, explique M. Martel. Il faut avoir plus d’arguments. Et puis moi, ça me touche. Je suis un peu en politique pour ça, défendre les milieux ruraux. Donc [je suis] très content à matin.

Jeudi, le gouvernement a annoncé un investissement de 61 millions de dollars dans 6 établissements du Centre-du-Québec, dont l’école Le Rucher.

Avec les informations de Pierre Marceau