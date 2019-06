Le Centre Frère-Moffet veut offrir le DEP en plomberie et chauffage

Des démarches sont en cours entre le centre de formation professionnelle du Témiscamingue et la Commission scolaire de la Baie-James pour que le programme soit délocalisé à Ville-Marie.

Une autorisation du ministère de l'Éducation doit toutefois être allouée.

La directrice du Centre Frère-Moffet, Marie-Luce Bergeron, estime que ce programme répond à un besoin de main-d'œuvre du milieu.

Avec les besoins de main-d'œuvre qu'on est capable de démontrer, on est très optimiste que le ministère de l'Éducation va accepter cette délocalisation. On veut tout de suite être en recrutement de gens, de personnes qui ont des qualifications, de l'intérêt et des connaissances en lien avec la plomberie /chauffage et qui pourraient venir nous supporter dans la mise en place de ce DEP là , explique Marie-Luce Bergeron.

Rappelons que le Centre Frère-Moffet réclame depuis deux ans de nouvelles cartes de formations professionnelles afin d'offrir des programmes inexistants dans la région.