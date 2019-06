Les conditions de logement des enfants inquiètent en Estrie

La région n'est pas parmi les pires endroits, mais des éléments sont à surveiller, selon l'Observatoire. Entre autres, 1390 familles habitent dans un logement non abordable c'est-à-dire que le coût du logement représente plus de 30 % des revenus de la famille.

La proportion d'enfants de moins de cinq ans qui vivent dans un logement non abordable a tout de même diminué de 2006 à 2016, selon les chiffres fournis par l'Observatoire.

Aussi, beaucoup de familles vivent dans des logements de taille insuffisante et où de nombreuses réparations sont à faire. Ça présente des risques pour la santé et le développement des enfants, mais aussi pour la qualité de vie des familles. Plus la densité d'occupation du logement du logement est élevée, plus les enfants et les membres de la famille sont à risque de développer des maladies respiratoires, d'avoir certaines infections , donne en exemple la directrice de l'Observatoire des tout-petits, Fannie Dagenais.

Des problèmes de santé mentale, de l'anxiété, des troubles de sommeil et de l'insécurité alimentaire peuvent aussi être liés au fait d'habiter dans un tel logement.