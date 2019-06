Les festivités du jour de l’An à Québec entre les mains des organisateurs du FEQ

La Ville de Québec confie la gestion des fêtes du Nouvel An à l’équipe de 3E évènement-expérience-émotion, qui est derrière la réalisation du Festival d’été de Québec (FEQ).

Avec une subvention de 400 000 $ en main ainsi qu’un montant de 95 000 $ de l’Office du tourisme de Québec, la firme 3E remporte l’appel de projets devant quatre autres propositions.

Radio-Canada avait d’ailleurs appris le mois dernier que l'organisation du Carnaval de Québec et 3E avaient toutes deux proposé des projets.

La Ville souligne avoir été charmée par la proposition des organisateurs du FEQ, qui souhaitent offrir des activités du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020, incluant de l’animation en journée et en soirée.

Il devrait y avoir des terrasses animées, des manèges et une grande roue, selon la Ville, sans oublier les spectacles de musique traditionnelle et électro, le grand décompte et les feux d’artifice.

Une partie de la foule aux festivités célébrant le passage au 1er janvier 2017, à Québec Photo : Radio-Canada

Cet appel de projets avait été lancé à la suite du désistement d’Action promotion Grande Allée, qui a mis sur pied la fête il y a 10 ans. Toutefois, le directeur général de ce groupe, André Verreault, a participé à la proposition de projet de E3.

Pour l’organisation des célébrations de la nouvelle année, la Ville souligne qu'elle se voit maintenant plus comme un partenaire financier qu’un coproducteur.

Avec des informations d'Alexandra Duval