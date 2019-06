Plaquages à la tête : pour ou contre le règlement de la NCAA ?

L’entraîneur-chef des Roughriders de la Saskatchewan, Craig Dickenson, a été interrogé sur la sévérité des règlements de la Ligue canadienne de football (LCF) pour protéger les joueurs, principalement les quarts-arrière, victimes de plaquages illégaux.

« Je ne suis pas un partisan de la règle sur le targeting aux États-Unis. Je ne crois pas qu’un arbitre peut décider des intentions d’un joueur. Pendant un match de football, il y a beaucoup d’action dans un contexte violent. Je ne suis pas particulièrement pour qu'on expulse un joueur pour un plaquage. »

Craig Dickenson le jour de son embauche comme entraîneur-chef des Roughriders de la Saskatchewan le 25 janvier 2019 (archives). Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Le 13 juin dernier, dès les premières minutes du match d’ouverture de la saison 2019 de son équipe, le quart-arrière partant des Roughriders de la Saskatchewan a été blessé en raison d’un plaquage à la tête.

Au troisième jeu de la première séquence offensive, Zach Collaros, qui a un lourd passé en ce qui a trait aux commotions cérébrales, a été plaqué à la tête par Simoni Lawrence, qui a hérité d’une punition de 25 verges, mais il a pu prendre part à tout le match.

Simoni Lawrence a été suspendu durant deux matchs pour ce plaquage à la tête de son ex-coéquipier Zach Collaros alors que celui-ci venait de glisser au sol. Photo : La Presse canadienne / Peter Power

S’il avait pour la seconde fois reçu la même infraction, il aurait été expulsé, comme le veut la nouvelle réglementation.

Quelques jours plus tard, le nom de Zach Collaros a été placé sur la liste de blessés pour six rencontres, sans que l’organisation ne dévoile la nature de sa blessure. Quant à Simoni Lawrence, il a été suspendu pour deux rencontres.

Propos contestés

Jacques Dussault, qui a entraîné plusieurs équipes de football scolaires et professionnelles pendant 35 ans, s’est farouchement opposé aux propos de Craig Dickenson. « Je ne suis vraiment pas d’accord. Il faut instaurer la réglementation du targeting au football », a dit celui qui a principalement œuvré dans la métropole montréalaise, avec les Redmen, les Carabins et les Alouettes à deux occasions.

On est rendu là. Jacques Dussault, à propos d'instaurer la réglementation du targeting au football

L'ex-entraîneur des Carabins Jacques Dussault donne ses directives à ses joueurs pendant un match (archives). Photo : Carabins de l'Université de Montréal/Freestyle Photography

De son côté, le secondeur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval, Adam Auclair, estime que la règle sur le targeting « est importante et a sa raison d'être ».

Depuis ses débuts au ballon ovale, il a toujours fait attention de ne pas utiliser sa tête comme point de contact. À son arrivée avec le Rouge et Or, il y a trois ans, on lui a appris la technique intitulée Hawk Tackle, mise sur pied par les Seahawks de Seattle en 2014. Elle consiste, essentiellement, à plaquer le porteur du ballon avec son corps, comme le font les joueurs de rugby.

Adam Auclair (en rouge à droite) fait équipe avec son coéquipier Mathieu Betts pour plaquer le quart-arrière Samuel Caron, des Carabins de l'Université de Montréal lors de la Coupe Dunsmore 2017 (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Adam Auclair concède que les joueurs défensifs doivent être très vigilants quand vient le temps de plaquer un adversaire, surtout les secondeurs comme Simoni Lawrence et lui, étant donné qu’ils se retrouvent bien souvent au coeur de l’action.

« Quand j'ai commencé au football, on me disait de frapper fort avec la tête, mais la mentalité a changé. Tu es très bien capable de faire tomber un gars sans le plaquer avec ta tête », a dit celui qui sera admissible au prochain repêchage de la LCF.

La NCAA a pris les devants sur les ligues professionnelles

Plusieurs réglementations ont été prises par les principales ligues nord-américaines et les fautifs sont parfois sanctionnés par des suspensions ou des amendes à payer. Parfois les deux.

Le circuit universitaire américain, la National Collegiate Athletic Association (NCAA), a choisi en 2013 d’instaurer une règle plus sévère sur les plaquages à la tête jugés intentionnels. Cette règle, connue sous le nom de targeting, stipule qu’un joueur pris en défaut est automatiquement pénalisé de 15 verges et expulsé du match.

De son côté, la LCF a choisi en avril dernier de modifier une kyrielle de règles afin de mieux protéger les quarts-arrière.

