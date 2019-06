Les artistes québécois en tête des ventes d’albums en 2018

Trois artistes québécois trônent en tête des ventes d’albums au Québec en 2018. Cependant, les ventes de CD et d’albums numériques ont fortement diminué l'an dernier.

C’est l’album de Ginette Reno À jamais qui occupe la première place des ventes, devant celui d’Éric Lapointe, Délivrance, et Après, de Fred Pellerin. Les chiffres incluent les ventes de CD et d'albums numériques, selon ce que rapporte l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

L'an dernier, Mario Pelchat occupait la première et la troisième place, alors qu'Ed Sheeran était en deuxième position.

Le Français Christophe Maé, qui a séduit le Québec après son passage à l’émission En direct de l’univers de Francis Reddy, est quatrième.

Le premier album en anglais est celui du film A Star Is Born (Une étoile est née), de Lady Gaga et Bradley Cooper, en cinquième position.

Parmi les 50 meilleurs albums vendus au Québec en 2018, 28 sont québécois, certains sont en anglais, comme ceux de Guylaine Tanguay et d'Alex Henry Foster. D'ailleurs, ce dernier est en tête des ventes d'albums numériques pour l'année 2018, devant Éric Lapointe et le duo Lady Gaga et Bradley Cooper.

L'album de la pianiste Alexandra Stréliski fait aussi belle figure parmi les meilleures ventes. Il se classe au sixième rang des ventes totales et au quatrième pour les albums numériques.

Roxane Bruneau, Tire le Coyote, Hubert Lenoir, Richard Séguin, Loud, Paul Daraîche, Debbie Lynch-White, Giorgia Fumanti, Marc Dupré, Jean-Michel Blais, Émile Bilodeau et Les Trois Accords sont respectivement les artistes du Québec qui figurent parmi les 50 artistes ayant vendu le plus d'albums l'an dernier.

Écoutez gratuitement Inscape, de la pianiste Alexandra Stréliski, un voyage intérieur entre la force et la fragilité. Photo : Gracieuseté

Les 20 albums les plus vendus au Québec en 2018 (ces ventes incluent les albums physiques et les albums numériques) À jamais, de Ginette Reno Délivrance, d'Éric Lapointe Après, de Fred Pellerin L'attrape-rêves, de Christophe Maé A Star Is Born, de Lady Gaga et Bradley Cooper Love, de Michael Bublé Inscape, d'Alexandra Stréliski Quand les hommes vivront d'amour, de Les Prêtres Divide, d'Ed Sheeran La route, des 2Frères Nos chansons, de Marc Hervieux Que les fêtes commencent, de Guylaine Tanguay Main Girl (microalbum), de Charlotte Cardin 3764 Elvis Presley Boulevard, de Guylaine Tanguay Nos incontournables : les grands disparus, compilation Shawn Mendes, de Shawn Mendes En cas de tempête, ce jardin sera fermé, de Coeur de pirate C'est si bon à Noël, de Claude Saucier Elle et moi, de Marie-Mai 20 plus grand succès : les meilleurs moments des années 60, compilation Source : Nielsen SoundScan inc.

Compilations : Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ).

Des ventes en baisse

Les ventes d'enregistrements audio au Québec ont reculé en 2018 comparativement à l'année précédente.

Au total, les ventes d'enregistrements audio se sont élevées à 4,7 millions d'unités dans la province en 2018, une baisse de 16 % comparativement à 2017.

Il s'agit d'une baisse cumulative des ventes de 53 % sur 10 ans, un déclin vraisemblablement dû à la popularité des services d'écoute de musique en continu, pour lesquels les données détaillées ne sont pas accessibles, selon l'ISQ.

En 2018, il s'est vendu 3 millions de CD au Québec, soit une baisse de 17 % par rapport à 2017. Du côté de l'album numérique, 1 million d'unités ont été vendues en 2018, ce qui représente également une diminution de 11 % comparativement à l'année précédente.

On a également calculé 8,2 millions de pistes numériques vendues en 2018. Il s'agit d'un recul de 15 % sur un an et d'une cinquième année de baisse consécutive.

La part québécoise augmente

La part de marché des produits québécois dans les ventes d'enregistrements audio a augmenté; elle s'est située à 51 % en 2018, contre 44 % en 2017, selon l'ISQ.

La hausse de la part québécoise entre 2017 et 2018 s'explique en partie par une diminution plus prononcée des ventes de certains produits, soit des reculs de 34 % pour les CD non québécois en anglais, et de 29 % pour les albums numériques non québécois en anglais.

Même si les artistes du Québec dominent les ventes d’albums, la part détenue par les produits en français a connu une légère baisse, passant de 73 % en 2017 à 71 % en 2018.

Liste des albums numériques les plus vendus au Québec en 2018 Windows in the Sky, d'Alex Henry Foster Délivrance, d'Éric Lapointe A Star Is Born, de Lady Gaga et Bradley Cooper Inscape, d'Alexandra Stréliski Kamikaze, d'Eminem Une année record, de Loud Shawn Mendes, de Shawn Mendes Divide, d'Ed Sheeran La route, des 2Frères Après, de Fred Pellerin Source : Nielsen SoundScan inc.

