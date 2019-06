Des avions légers dans le ciel de North Bay

Les amateurs d’aviation de North Bay auront les yeux tournés vers le ciel lors des prochains jours, alors qu’une cinquantaine d’avions de loisir feront escale à l’aéroport Jack Garland dans le cadre la course Air Race Classic.

Une centaine de pilotes et copilotes féminines passeront au-dessus de Sault-Sainte-Marie, de North Bay, de Brantford et de Welland entre le 18 et le 21 juin.

Puisqu’il est impossible de prédire quand les avions se rendront à North Bay, il n’y a pas de gradin pour les spectateurs enthousiastes.