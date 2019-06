Le comité ARET lance sa pétition pour exiger la réduction d'émissions d'arsenic

Le comité Arrêt des rejets et émissions toxiques à Rouyn-Noranda (ARET) a lancé une pétition mercredi afin de récolter des appuis de la population.

Au cours des dernières semaines, le groupe s'est informé et a réuni de l'information sur le taux d'émission d'arsenic et les conséquences pour l'environnement et la santé.

La porte-parole, Valérie Fournier, estime qu'il n'y a pas de compromis à faire lorsqu'il est question de santé et de sécurité.