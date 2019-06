La popularité des vélos électriques à Saskatoon crée des inquiétudes pour la sécurité

Le directeur de la conception et du développement de l'Autorité, Alan Otterbein, explique qu'il a reçu des plaintes au sujet de cyclistes qui roulent trop vite ou trop près des piétons, mais ces plaintes ne concernent pas des vélos électriques.

« Ces vélos électriques deviennent populaires. Cela peut engendrer d’autres problèmes et inquiétudes, dit-il, précisant que, ces vélos peuvent aller encore plus vite [que des vélos réguliers] ».

Le président de l’association de coureurs Saskatoon Road Runners Association, Peter Goode, partage ces inquiétudes.

« Ces vélos vont plus vite, et font moins de bruit. Parfois, on ne les entend même pas arriver et les cyclistes n’activent pas leur sonnette », déplore-t-il.

La vitesse suggérée sur les sentiers du parc Meewasin à Saskatoon est de 15 km/h, mais les vélos électriques peuvent atteindre une vitesse beaucoup plus élevée.

La directrice du programme de transport actif à la Ville de Saskatoon, Danae Balogun, indique que les nouvelles réglementations seront conformes aux règlements de la province et de Transports Canada.

Les réglementations municipales pourraient interdire les vélos électriques pouvant atteindre une vitesse de plus de 32 km/h grâce à l’assistance électrique.

La Ville de Saskatoon envisage d’adopter sa nouvelle réglementation concernant les vélos électriques d’ici la fin de l’année.

Avec les informations de CBC News