Six gynécologues oncologues offriront bientôt leurs services en Saskatchewan

Trois gynécologues oncologues à Regina et trois autres à Saskatoon soigneront bientôt les Saskatchewanaises qui souffrent d’un cancer.

La Dre Laura Hopkins prendra la tête d’un nouveau programme de gynécologues oncologiques. Cinq autres spécialistes ont déjà signé leur contrat, a indiqué l'Agence du cancer de la Saskatchewan.

Anne Chase, qui a souffert d’un cancer des ovaires et milite pour plus de soutien aux patientes et à leur famille, se réjouit de cette nouvelle.

« Je suis heureuse d’apprendre qu’il va y avoir plus de spécialistes du cancer en gynécologie dans la province. J’espère que cela permettra aux femmes d’avoir un diagnostic plus tôt », affirme-t-elle.

Les deux gynécologues oncologues de Saskatoon avaient quitté leur service en 2018, et un des deux seuls spécialistes dans je même domaine à Regina est parti ce mois-ci.

Avec les informations de CBC News