Mort de Philippe Zdar, moitié du duo Cassius et grand nom de la French Touch

Il a fait une chute accidentelle par la fenêtre d'un étage élevé d'un immeuble parisien , a déclaré son agent Sébastien Farran, sans plus de précision.

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa mort, a indiqué à l'AFP une source policière.

Le nouvel album de Cassius attendu vendredi

Philippe Zdar, Philippe Cerboneschi de son vrai nom, 52 ans, formait le duo français Cassius avec Hubert Blanc-Francard depuis 1996. Un duo devenu incontournable sur la scène électronique dès la parution de son premier album, 1999, sorti la même année, et qui mêlait hip-hop, house et funk.

Après 1999, Cassius avait fait paraître trois autres albums : Au rêve, en 2002, avec le succès The Sound of Violence; 15 Again, qui a marqué un virage rock en 2006 avec le succès Toop Toop; et Ibifornia, en 2016. En 2010, le duo avait sorti le titre I Love U So.

Dreems, le nouvel album de Cassius, doit sortir vendredi. Le duo devait en outre participer vendredi soir à un concert organisé à l'Olympia, à Paris, à l'occasion de la Fête de la musique.

Un artisan du succès de Phoenix

Même ceux qui ne connaissaient pas son nom et n'étaient pas fans d'électro ont sans doute un jour entendu sans le savoir un morceau de Zdar.

Avec des groupes comme Daft Punk et Air, Cassius faisait partie de la French Touch, ce courant de la musique électro né en France au début des années 90 et qui a conquis le monde.

Au-delà de sa participation à Cassius, Zdar a collaboré avec un grand nombre d'artistes français et internationaux, comme les Beastie Boys, Phoenix, The Rapture, Cat Power, M ou encore Franz Ferdinand.

Zdar, qui avait un studio d'enregistrement à Paris, était en effet un ingénieur du son et un producteur réputé. Les producteurs sont des hommes de l'ombre qui comptent pour beaucoup dans la réussite artistique d'un album : le rôle de ces metteurs en sons est de définir l'identité sonore d'un disque.

Zdar avait notamment travaillé sur l'album Wolfgang Amadeus Phoenix, du groupe Phoenix, acclamé par la critique mondiale et dont on vient de fêter les 10 ans. Cet album avait reçu un prix Grammy en 2010.

Le DJ Calvin Harris réagit

Sur les réseaux sociaux, des réactions du monde entier ont salué la mémoire du musicien français jeudi matin.

Philippe Zdar incarnait ce qu'il y a de mieux dans la musique d'aujourd'hui, une imagination iconoclaste en même temps qu'une exigence sonore implacable. La famille de la musique a perdu un de ses très grands fils , a réagi auprès de l'AFP Jean-Michel Jarre, pionnier des pionniers de la musique électronique.

Terrible nouvelle à propos de Philippe Zdar, un homme charmant qui laisse un héritage incroyable , a twitté le DJ écossais Calvin Harris, 35 ans, qui dit avoir été hypnotisé par le disque 1999 à 15 ans.

L'acteur Gilles Lellouche et l'actrice Aure Atika, l'ex-conjointe de Philippe Zdar et mère de leur fille Angelica, ont publié sur Instagram un fond noir en signe de deuil.

Une longue carrière

En 1996, Zdar avait cosigné un des albums mythiques de la house française, Pansoul, au sein du duo Motorbass, qu'il avait formé avec Étienne de Crécy, lui aussi devenu par la suite un pilier de la French Touch.

Zdar et Hubert « Boom Bass » Blanc-Francard s'étaient rencontrés à la fin des années 1980 par l'intermédiaire du père de ce dernier, Dominique Blanc-Francard, producteur réputé pour lequel Zdar travaillait. Ensemble, ils ont d'abord collaboré aux premiers albums du rappeur français MC Solaar.