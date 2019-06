Les Témiscamiens paieront moins cher pour l'accès au parc Opémican

La MRC de Témiscamingue octroie un rabais pour les visites journalières ainsi que pour la carte annuelle. Ces rabais pouvant atteindre jusqu'à 50 % seront dévoilés samedi lors du lancement de la première saison du Parc national d'Opémican.

La MRC met cette mesure en place pour encourager les gens du Témiscamingue à visiter ce nouvel attrait.

« Un parc national c'est pas juste un attrait touristique, lance d'emblée la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc. C'est aussi un endroit qui fait partie de notre milieu de vie et on veut que les gens du Témiscamingue s'approprient ce parc-là. C'est un parc pour eux. C'est aussi un endroit qui est très beau propice à plusieurs activités au bénéfice des Témiscamiens et Témiscamiennes. »