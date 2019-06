Ouverture des sentiers de vélo de montagne au parc national du Mont-Orford

Cinq sentiers, pour un total de 12 km, seront accessibles cet été. Ils sont situés en milieux forestiers et sont destinés aux cyclistes débutants et intermédiaires.

Une fête est organisée le 6 juillet prochain où les cyclistes sont invités à essayer les nouveaux sentiers. Pour l’occasion, l’accès aux sentiers sera gratuit. En temps normal, il en coûtera 7,50 $ par jour pour les adultes et les enfants pourront y rouler gratuitement.

Il sera également possible de louer des vélos de montagne et à pneus surdimensionnés sur place. Une station de lavage de vélos et une station de réparation autonome seront disponibles sous peu.

L'hiver dernier, les adeptes de vélo à pneus surdimensionnés (fat bike) ont pu utiliser les sentiers. Selon la directrice du parc, Brigitte Marchand, l’activité hivernale a connu un succès au-delà des prévisions .

Il s'agit d'un projet pilote de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).