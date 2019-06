Un sens unique et deux courbes à venir rue Wellington Sud

Le visage de la rue Wellington Sud changera littéralement dans le Quartier Well Sud : la circulation s'y fera à sens unique de manière permanente et deux courbes y seront ajoutées pour la « jazzer », au dire de la Ville.

En plus de diriger la circulation vers le nord, deux courbes seront aménagées rue Wellington Sud à la hauteur de la place publique du Quartier Well Sud et du Centre des arts de la scène Jean-Besré.

On va revoir le tracé. Actuellement, il est très rectiligne. On va y mettre un peu plus de jazz à l'intérieur et la rendre un peu plus conviviale , a expliqué la directrice du service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel, lors de la séance d'information sur le Quartier Well Sud mercredi soir.

Ça permettra à ces endroits-là d'intégrer la place publique à l'intérieur de la rue et de permettre aux gens d'utiliser l'espace public et l'espace sur la rue en même temps. Ce sera la même chose du côté du lieu de diffusion pour nous permettre de faire des spectacles et des événements , ajoute-t-elle.

Un sens unique permettra d'augmenter l'espace pour les autres usagers, comme les cyclistes, les utilisateurs de trottinettes électriques et les piétons.

La circulation à sens unique pourrait être instaurée sur la rue Wellington Nord, a indiqué Caroline Gravel pendant sa présentation.

Le Quartier Well Sud devrait être prêt en 2022.