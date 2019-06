Après les attentats de Christchurch, la Nouvelle-Zélande rachète les armes

Dans les heures qui avaient suivi le massacre du 15 mars, la première ministre Jacinda Ardern avait annoncé un durcissement de la législation sur les armes. Le Parlement néo-zélandais avait suivi avec le renforcement de la législation.

« Le programme de rachat et l'amnistie a un but, retirer les armes les plus dangereuses de la circulation à la suite de la perte de vies humaines dans les mosquées Al Nour et de Linwood », a déclaré le ministre de la Police Stuart Nash.

Le suprémaciste blanc accusé d'avoir perpétré ces assassinats, l'Australien Brenton Tarrant, se serait servi d'un total de cinq armes, y compris de deux fusils semi-automatiques de type militaire (MSSA).

Les détenteurs de permis de port d'armes auront six mois pour livrer celles qui sont désormais illégales, une amnistie étant en cours pendant cette période.

À l'expiration du délai, la détention d'armes à feu prohibées sera passible de cinq ans de prison.

Les dédommagements seront fonction du modèle et de l'état de chaque arme, et le coût total du programme est estimé à 218 millions de dollars néo-zélandais (190 millions canadiens).

Ce budget comprend 18 millions de dollars néo-zélandais affectés aux coûts administratifs de ce que M. Nash a décrit comme étant un « énorme exercice logistique ».

Il existe en Nouvelle-Zélande 14 300 fusils MSSA, d'après les estimations de la police. Un total de 1,2 million d'armes à feu est en circulation, pour l'essentiel des engins toujours légaux.

L'accusé a plaidé non coupable la semaine dernière de 51 chefs d'assassinat, de 40 chefs de tentative d'assassinat et d'un chef d'acte terroriste. Son procès est prévu en mai 2020.