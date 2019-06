Investissement de près d’un million de dollars à Alma pour financer divers projets

Une somme de 975 000 $ va être investie à Alma pour financer une série d’initiatives liées au développement durable et aux saines habitudes de vie.

La Ville d’Alma, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont indiqué vouloir aménager un jardin autochtone, des classes vertes ainsi que des espaces de stationnement comportant des îlots de verdure et des systèmes de captation de l’eau de pluie.

Ils ont précisé avoir déjà réalisé un potager nourricier se trouvant à deux pas du Centre Mario Tremblay.

Par ailleurs, ils ont également l’intention de mettre en place une tour d’escalade, quatre terrains de tennis et un autre pour le basket-ball de même qu’un module pour les planches à roulettes.

Ces espaces et ces installations ne seront pas réservés exclusivement aux élèves de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.

Toute la population d’Alma pourra éventuellement y avoir accès.