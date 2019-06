Il s'agit d'une personnalité publique envers qui on entretient des sentiments amoureux et pour qui on développe un attachement sincère, mais uniquement via le truchement d'Internet. Cette relation est par nature unidirectionnelle. L'Internet boyfriend est souvent partagé.

Exemple

« Plus j’en apprends sur Keanu Reeves, plus je l’aime, raconte l'humoriste Maude Landry. Il n'a aucun scandale à son actif. Il est gentil avec tout le monde et mène une vie modeste, et c’est un bon samaritain qui fait preuve d’altruisme. Et comme si ce n’était pas assez, il est humble. Je rêve de lui écrire et de lui dire : « Keanu, be my Internet boyfriend! »

Étymologie de l'expression

Le premier Internet boyfriend officiel aurait été Benedict Cumberbatch, connu pour son rôle de Sherlock Holmes. Ses petites « copininternet » s’autoproclamaient des Cumberbitches.

Selon le magazine TheCut (Nouvelle fenêtre) , la création d’un Internet boyfriend se produit quand les vrais hommes dans le monde – notamment en politique – nous déçoivent par leur incohérence et leurs mensonges, tellement qu’on se choisit un élu virtuel, un modèle de masculinité positive, qui devient notre Internet boyfriend.

En français SVP



Des suggestions des internautes (Nouvelle fenêtre) et de Maude Landry pour traduire Internet boyfriend en français :

Un copainternet, un chum.com ou une blonde.com

Un valentinternet

Un webchéri

Un conjointernet

Deux traductions non genrées :