La foire agricole Farm Progress Show s’ouvre à Regina

La foire permet entre autres aux agriculteurs de découvrir les nouvelles technologies, les équipements et machineries agricoles disponibles sur le marché.

Cette année 22 projets agricoles innovateurs sont présentés à la Place Evraz, dont un drone qui permet de localiser les mauvaises herbes.

Plusieurs ateliers y sont aussi présentés, dont une conférence vendredi sur le rôle des femmes dans le secteur agricole. Plusieurs femmes, chefs d’entreprises agricoles, partageront leurs expériences avec les participants.

La foire permet aussi « de rencontrer d’autres agriculteurs pour partager nos inquiétudes, nos projets », souligne Franck Groeneweg, agriculteur fransaskois de Edgeley, près de Qu’Appelle.

Parmi ses inquiétudes, il mentionne le manque de pluie cette année et l’interdiction des importations de canola canadien en Chine.

Il est d’autant plus inquiet que la crise du canola comporte une dimension politique.

« La météo, on a l’habitude d’avoir plus ou moins d’eau, on fait avec. Maintenant, c’est quelque chose de politique, c’est plus difficile à gérer émotionnellement », confie-t-il.

Le sujet de l’accès au marché pour les producteurs canadiens est abordé à l’un des forums d’experts mercredi à la foire.

En 2018, le Farm Progress Show a accueilli environ 34 000 agriculteurs, dont près de 700 en provenance de l’étranger, indiquent les organisateurs.

Cette année, les organisateurs s’attendent à plus de 40 000 visiteurs pendant les trois jours de la foire.

Mardi, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé un financement de 25 000 $ par année du Farm Progress Show sur la période 2019-2023.

Avec les informations de Karel Houde-Hebert