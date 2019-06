7 nouvelles entreprises au Témiscamingue dans la dernière année

La Société de développement du Témiscamingue (SDT) a dévoilé son rapport annuel mardi.

Le financement accordé aux entreprises du Témiscamingue est de 125 % supérieur à l'année dernière, totalisant plus d'un million de dollars.

Près de 80 entrepreneurs ont aussi reçu un accompagnement personnalisé au cours de l'année.

« Ce qui est marquant, c'est qu'on a maintenu le nombre d'accompagnements qu'on a faits et le financement est supérieur comparativement aux autres années. On anticipait une baisse en raison de la pénurie de main-d'œuvre », affirme la directrice générale de la SDT, Nadia Bellehumeur.

« Aussi, on a plus de femmes cette année que les autres années. Même qu'elles sont supérieures au nombre de promoteurs masculins. Ça aussi on est content, parce qu'on a plus de femmes qui se partent en affaires », ajoute-t-elle.

La Société de développement dégage un bilan positif de ses 2300 heures d'accompagnement, puisque dans la dernière année, sept nouvelles entreprises ont été créées, quatre transférées et quatre autres ont pris de l'expansion.