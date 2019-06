Le GÉCO reconnu comme organisme en environnement

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques lui octroie un montant de plus de 55 500 $ annuellement pendant 5 ans.

Maurice Duclos, directeur général du GÉCO, qualifie ce moment d'historique pour l'organisme après 13 ans d'existence.

Les organismes en environnement étaient les seuls à ne pas pouvoir compter sur un programme de soutien à la mission contrairement au milieu communautaire, social, santé, défense des droits, etc. , s'exclame-t-il.

Régionaliser l'organisme

L'aide financière permettra d'assurer le maintien du poste de directeur de l'organisme et ouvre la possibilité à l'embauche d'une autre ressource à temps partiel.

Le GÉCO compte développer davantage de projets et d'ateliers sur les enjeux environnementaux, notamment dans les écoles.