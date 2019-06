Tramway : des citoyens s'organisent pour demander des réponses

Le bruit, les vibrations, les stationnements amputés, les expropriations, de nombreuses questions demeurent sans réponses bien que les trois séances d’information sur le réseau de transport structurant soient terminées.

Cette situation pousse un groupe de citoyens de différents quartiers de la ville à se regrouper.

On n’est pas pour les autobus diesel, on est vraiment pour un transport structurant, sauf qu'il faut réaliser qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues , a expliqué Pierre Masson le porte-parole du regroupement de citoyens.

Le Regroupement pour le meilleur choix de transport structurant à Québec vient de lancer un site Internet sur lequel il soulève de nombreuses questions.

À écouter : Entrevue avec Denise Tousignant, une des instigatrices du Regroupement pour le meilleur choix de transport structurant à Québec

On va vraiment aller rejoindre les citoyens. On va prendre les vraies questions. On va les soumettre à l'administration Labeaume pour avoir des réponses précises.

Les citoyens ont créé un site internet pour questionner la Ville sur le projet de transport structurant. Photo : Radio-Canada

De nouvelles consultations réclamées

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin,parle d’un exercice de consultation complètement raté .

Il demande à la Ville de retourner en séance d’information à l’automne dans les six arrondissements de la ville.

Il demande aussi au président du Réseau de transport de la capitale (RTC), Rémy Normand, de changer de ton face aux citoyens.