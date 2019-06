Le pont Champlain fermé à la circulation en direction de Montréal dès vendredi soir

La circulation vers la Rive-Sud demeure toutefois possible sur le pont Champlain d’origine .

PJCCI explique que la fermeture du pont est nécessaire afin de permettre la finalisation des approches à partir de l'autoroute 30 en vue d’une ouverture du [nouveau] pont Samuel-De Champlain en direction de Montréal prévue le lundi 24 juin, 5 h .

Il y a beaucoup de travaux de construction pendant la fin de semaine, explique Benoît Chamotin, de Mobilité Montréal. On ferme ces routes-là parce qu’on doit travailler toutes les approches.

On doit détruire les routes existantes […] On doit niveler la route, faire de l’asphaltage, mettre des barrières de béton et faire un audit santé et sécurité au niveau de la mobilité.

Benoît Chamotin, Mobilité Montréal