Huit digues de Vale ont des problèmes de stabilité

C'est le cas de huit des digues près de Copper Cliff, dans le Grand Sudbury.

La manière indique qu’elle effectue des travaux pour stabiliser certains de ses barrages qui forment les bassins de résidus miniers de cette région minière, mais se montre rassurante en affirmant qu’il n’y a aucun risque pour le public.

La surveillance périodique et les inspections au fil des ans ont révélé des couches molles et limoneuses à certains endroits de la paroi de six de ces barrages , peut-on lire dans un communiqué de Vale, qui a décliné une demande d'entrevue.

Il est important de noter que cela n’indique pas qu’il y a une menace de rupture de barrage imminente ni aucune menace imminente pour la sécurité publique , ajoute la société.

Les barrages concernés ont été construits en 1945 et 1960. Vale affirme qu’ils ne reçoivent plus de résidus de l’exploitation minière de Sudbury depuis 30 ans.

Mis à part les quatre aires de résidus de Copper Cliff R1, R2, R3 et R4 construites dans les années 1980, la plupart des bassins de résidus miniers de Vale dans la région de Sudbury sont inactifs.

Le rapport indique toutefois que si elles cédaient, le risque serait « extrême ».