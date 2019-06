Le projet-pilote de camion de cuisine de rue à la plage Kiwanis tombe à l'eau

Selon le directeur des projets majeurs au Club Kiwanis, Gaétan Viger, les coûts sont beaucoup trop élevés.

Ça représentait un investissement de 35 à 50 000 $ approximativement pour avoir de l'équipement à l'intérieur du camion. C'est de quoi qui est trop élevé pour nous en tant que club Kiwanis. On est un OBNL [organisme à but non lucratif], donc nous autres l'argent qu'on reçoit des généreux donateurs n'est pas pour aménager un camion en bout de ligne , explique-t-il.

Il espère que des restaurateurs s'informent auprès de la Ville pour fournir de la nourriture à la plage.

Mais il y a une possibilité qu'il y ait des gens qui en possèdent déjà qui contactent la Ville pour pouvoir avoir l'information requise pour se présenter sur le site à des dates précises et choses du genre. Ce serait à valider avec la Ville , précise Gaétan Viger.

Deux projets approuvés

Questionné à ce sujet, le service des communications de la Ville indiquait mercredi matin qu' à l'heure actuelle, la Ville de Rouyn-Noranda n'avait toujours pas été informée par les promoteurs du projet de cette décision .

Le conseil municipal a approuvé au mois de mai deux projets-pilotes pour la présence de camions de cuisine de rue cet été. Il s'agit de celui du Club Kiwanis et de La Guinguette chez Edmund par l'équipe du FME à la presqu'île du lac Osisko.

L'ouverture officielle de la plage Kiwanis est prévue le samedi 22 juin.