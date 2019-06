Pas de service Opération Nez rouge à Hearst cette année

Les organisateurs annulent le service cette année, citant un manque de bénévoles.

Après beaucoup de temps à réfléchir et à essayer toutes les avenues disponibles pour trouver des bénévoles, on a épuisé toutes les ressources et on a décidé d’annuler la campagne 2019 , affirme la coordonnatrice, Marie-Louise Groleau.

Le comité local devait signifier dès ce mois-ci ses intentions à l’organisme national.

Le service de raccompagnement avait été annulé à Kingston l’an dernier, aussi en raison d’un manque de bénévoles.

Mme Groleau mentionne qu’un seul organisme jeunesse avait montré de l’intérêt à participer à la campagne cette année.

Des bénévoles de la campagne Opération Nez rouge à Hearst en 2017. Photo : Angela Chouinard

Malheureusement un organisme ce n'est pas assez. On vise habituellement trois qui doivent nous fournir des équipes pour les soirées afin de nous aider à combler le besoin de bénévoles , indique Mme Groleau.

Les groupes se partagent les recettes de la campagne.

On n'exclut pas la possibilité d’un retour en 2020 , ajoute Mme Groleau.

Parrainée par le Club Rotary de Hearst, la campagne a été effectuée pour une 21e année l’an dernier.