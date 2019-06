Les Algonquins revendiquent une place à l'ambassade autochtone

Il y a deux ans, le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé que ce bâtiment allait être dédié aux Inuits, aux Métis et aux Premières Nations.

Mais la nation algonquine déplore de ne pas être consultée d'égal à égal avec les organisations nationales inuites et métisses ainsi que l'Assemblée des premières nations (APN) quant à l'utilisation du bâtiment, alors qu'il est situé sur les terres ancestrales de la nation algonquine.

La grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg, Verna Polson, compte s'installer devant le 100 rue Wellington à compter de mercredi soir.

On commence la protestation, je vais être là dans un tipi à côté du 100 Wellington Street. Comme c'est là, les organisations ne veulent pas être des [partenaires égaux] avec la nation algonquine. Pour combien de jours, je ne sais pas. Je vais être dans mon tipi et si les trois organisations veulent me parler, je vais être là. C'est notre territoire ancestral et il faut être respectés sur notre territoire, les Algonquins.

Le chef de l'Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador appuie ces revendications.

Ghislain Picard indique d'ailleurs avoir transmis sa position écrite au chef de l'Assemblée des premières nations, Perry Bellegarde.