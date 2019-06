Le Musée de la civilisation, le nouveau podium de Jean-Claude Poitras

Dans une des salles du Musée de la civilisation de Québec défileront cet été les créations de Jean-Claude Poitras. Conçue en collaboration avec le Musée McCord, l’exposition sur la mode et les inspirations du créateur se veut une incursion dans la carrière de ce passionné de textures, de tissus, de couleurs et de design.

Le créateur était présent mercredi à Québec pour souligner l'ouverture de l'exposition. Je suis très fier d'avoir été cet homme libre qui n'a obéi à aucune règle et qui n'a fait qu'à sa tête , a-t-il affirmé lors d'un point de presse.

Dès 1972, Jean-Claude Poitras ouvre son premier atelier de création dans le Vieux-Montréal et propose du prêt-à-porter féminin et masculin. Au cours des années suivantes, il continuera de se faire découvrir pour ses manteaux élégants, ses montres, ses uniformes. Ses collections feront le tour du monde.

Justement, l’aspect voyage est présent dans l’exposition du Musée de la civilisation, présentée du 20 juin au 15 septembre. Les collections se déplaceront ensuite à Montréal, au Musée McCord d’octobre à avril.

Une des zones de l’exposition propose des créations inspirées par le monde, avec des tissus qui évoquent les traditions d’ailleurs et des couleurs exotiques.

Les deux musées ont pris soin de bien sélectionner les conceptions du créateur parmi une large sélection de pièces et d'objets. Photo : Radio-Canada

Je dois avouer que je dois toute ma vie et toute ma carrière à toutes les femmes que j'ai croisées. Jean-Claude Poitras

En plus d’une saveur internationale, l’exposition Jean- Claude Poitras – mode et inspirations permet également d’en apprendre sur les débuts de l’artiste, en commençant par son enfance, mais aussi à travers son intérêt pour le cinéma. Le parcours du visiteur inclut des vêtements, des objets, des documents d’archives et des dispositifs multimédias.

L’exposition qui ouvre cette semaine à Québec est le résultat de dons faits par le créateur entre 2001 et 2017 au Musée de la civilisation et au Musée McCord. Les plus belles créations ont été sélectionnées en collaboration avec les deux musées pour mettre sur pied Jean- Claude Poitras – mode et inspirations.