La Société des fabricants régionaux appuie les grands projets industriels

Les études estiment que s’ils se concrétisent, les projets d’Arianne Phosphate, de Métaux BlackRock et de GNL Québec créeront 16 000 emplois pendant leur construction et 3000 de plus lors de leur entrée en production, uniquement dans la région.

Les analyses effectuées par la firme Groupe Performance Stratégique (GPS) s’attardent aussi sur les effets de cette création massive d'emplois sur le reste de l'économie régionale.

Elles estiment notamment que la concrétisation de ces grands projets amènerait 7000 nouveaux habitants, 81 nouveaux enseignants et 16 nouveaux médecins.

En publiant ces résultats, la Société des fabricants régionaux (SFR) et la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Haut-Saguenay veulent enrichir le débat en ajoutant l'argument économique à celui environnemental présenté par les différents opposants.

Le président sortant de la SFR, Christian Fillion, affirme d’ailleurs que le débat actuel est sain pour la communauté.

Les groupes de pression environnementaux jouent leur rôle et c’est parfait parce que c’est comme ça qu’une société avance. Christian Fillion, président sortant de la Société des fabricants régionaux

Même si ces organismes appuient ces projets, Christian Fillion maintient que les mécanismes gouvernementaux en place pour assurer qu’ils respectent toutes les règles environnementales sont importants et doivent être respectés.

