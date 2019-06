Un nouveau partenariat pour réduire les surdoses mortelles d'opioïdes chez les jeunes

Au total, ce sont 700 établissements partout au Canada qui recevront gratuitement le médicament permettant de renverser les effets d’une surdose d’opioïdes.

Les vaporisateurs nasaux seront principalement distribués dans ces lieux :

Écoles secondaires

Foyers de groupe

Maisons de jeunes

Refuges d’urgence

Jeff Dyer, PDG de la section de Calgary des Repaires jeunesse, a déclaré que le personnel était déjà formé pour l’injection de naloxone et que le médicament serait beaucoup plus facile à administrer.

Nous ne maîtrisons pas la crise des opioïdes dans notre pays. C’est donc un moyen d’y remédier dans l’intervalle. Jeff Dyer, PDG de la section de Calgary des Repaires jeunesse

Selon M. Dyer, trois jeunes des Repaires de Calgary sont morts l’année dernière après avoir consommé des drogues contenant du fentanyl, un puissant opioïde. La naloxone leur aurait sauvé la vie, a-t-il ajouté.

« Sans aucun doute, à l’avenir, cela pourra en sauver beaucoup plus », a indiqué M. Dyer.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, les intoxications par opioïdes ont augmenté de 53 % chez les jeunes de 15 à 24 ans entre 2013 et 2017.

M. Dyer a noté que plusieurs jeunes de son organisation sont particulièrement vulnérables, car ils ont souvent des problèmes d’itinérance et des traumatismes.

Le vaporisateur sera gardé sous clé et sous la supervision du personnel des Repaires jeunesse. Mais dans certains cas, lorsqu'il s'agit de jeunes sans abri ou vivant seuls, M. Dyer a expliqué qu’on peut leur remettre le médicament qu'ils pourront prendre s'ils sont victimes de surdose ou administrer à une de leurs connaissances en pareil cas.

Le directeur général d’Adapt Pharma a déclaré que le partenariat était important.

« Cela signifie que nous sommes en mesure de toucher encore plus de jeunes de nos communautés et de nous assurer que les ressources et les informations dont ils ont besoin sont facilement accessibles », a déclaré David Renwick dans un communiqué.