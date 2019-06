Les ventes de cannabis ont rapporté 186 millions de dollars aux gouvernements

Selon l'agence fédérale, le gouvernement à Ottawa a obtenu une somme de 19 millions en taxes d'accise, tandis que les gouvernements provinciaux ont reçu 79 millions en taxes d'accise et en ajustements à la taxe d'accise.

Par ailleurs, 36 millions proviennent de la taxe de vente fédérale, et 53 millions des différentes taxes de vente provinciales.

Les revenus provenant des taxes d'accise et des taxes de vente sur les produits et services ont bondi de 12,4 % et 68,1 %, respectivement, entre le quatrième trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2019.

Consommer plus, mais pas plus souvent

Par ailleurs, les informations publiées par Statistique Canada font état d'un taux de consommation du cannabis passé de 14 % à 18 % au sein de la population générale de 2018 à 2019.

Le taux a plus particulièrement augmenté chez les hommes, passant de 16 % à 22 %.Toutefois, indique l'agence fédérale, la proportion de Canadiens âgés de 15 ans et plus ayant déclaré avoir consommé du cannabis tous les jours ou presque tous les jours est restée la même qu'un an plus tôt (6 %), soit avant qu'Ottawa n'officialise la légalisation du cannabis à des fins non médicinales.

En moyenne, un utilisateur de cannabis a consommé 28 grammes sur une période de trois mois. Cet utilisateur moyen a 38 ans, soit neuf ans de plus que la moyenne d'âge en 2004.