Êtes-vous prêt pour les vagues de chaleur?

La surveillance des épisodes de chaleur extrême a débuté cette semaine au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement met en place un système d’avertissement et d’intervention en plus d’offrir quelques conseils pour prévenir les malaises.

« Alors que la période estivale approche et que les températures se réchauffent, il est important que nous informions les Néo-Brunswickois afin qu’ils puissent prendre les mesures de précaution adéquates lorsque cela s'avère nécessaire », a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Le système d’avertissement comprend trois niveaux fondés sur des facteurs qui définissent un épisode de chaleur extrême, soit l’intensité et la durée, ainsi que les températures élevées pendant la nuit. Ces niveaux ont été modifiés en 2018 pour correspondre aux plus récentes observations factuelles liées à la santé ainsi qu’au nouveau système d’avertissement d’Environnement et Changement climatique Canada.

Les bureaux régionaux de la Santé publique surveillent les alertes météorologiques fournies par Environnement et Changement climatique Canada en vue de déterminer quand il est nécessaire d’émettre un avertissement de chaleur.

Les autorités rappellent aux Néo-Brunswickois de prendre les mesures suivantes pour prévenir les malaises liés à la chaleur lors d’une alerte de chaleur, peu importe le niveau d’avertissement :