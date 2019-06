Trudeau devra convaincre les Canadiens après le feu vert à Trans Mountain

Au lendemain de cet imprimatur gouvernemental, attendu depuis des mois à la suite de l'achat du projet pour la somme de 4,5 milliards de dollars plus tôt cette année, le gouvernement Trudeau réitère qu'il se veut pro-environnement.

« Nous sommes encore dépendants du pétrole », a reconnu le premier ministre dans les corridors de la Chambre des communes. Pourtant, dit M. Trudeau, il est possible d'utiliser cette dépendance à bon escient, soit en utilisant les profits réalisés lors de la vente de pétrole canadien à l'étranger pour financer la transition énergétique vers une économie aux faibles émissions de dioxyde de carbone.

L'idée vient entre autres du député libéral québécois Joël Lightbound, qui souhaite s'inspirer du modèle norvégien de développement des ressources naturelles nationales.

Depuis plusieurs décennies, le pays scandinave utilise les revenus provenant de l'exploitation de ses vastes réserves de pétrole pour alimenter un fonds souverain dans lequel Oslo pige ensuite pour financer des programmes de « verdissement » de son économie, y compris l'électrification des transports et le développement du transport collectif.

Pour parvenir à contrôler le secteur des combustibles fossiles et en assurer le développement modéré, la Norvège a imposé une participation étatique de 51 % dans tous les projets d'exploitation.

« J'ai toujours pensé que la Norvège était un modèle à suivre en ce qui concerne l'exploitation de ses ressources, d'une part, mais aussi de la transition qui est financée à même les produits de ces ressources-là », a-t-il déclaré.

Ça cadre avec le pari de notre gouvernement, où on se dit depuis le début qu'on peut d'une part développer nos ressources, et d'autre part protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Je pense que ça va de pair, comme idée.

Joël Lightbound, député libéral fédéral