Des cas d'hépatite A dans une école élémentaire d'Orléans à Ottawa

Santé publique Ottawa a alerté les parents d'élèves d'une école élémentaire dans le quartier d'Orléans, à l'est d'Ottawa, d'une possible éclosion de cas d'hépatite A.

Santé publique Ottawa a indiqué qu'elle répondait à plusieurs cas d'infection contagieuse du foie et proposait des vaccins aux élèves et au personnel de certaines classes de l'école Maple Ridge, ainsi qu'aux membres de la famille des personnes dont la maladie est confirmée.

L'agence n'a pas indiqué le nombre de cas confirmés. Elle n'a pas dévoilé non plus qui parmi les élèves et le personnel étaient affectés.

Des parents se sont dits satisfaits de la réponse rapide de Santé publique Ottawa, mais d'autres ont jugé qu'ils leur manquaient des informations.

On m'a juste dit qu'il y avait une éventuelle éclosion. Quand j'ai posé des questions, on ne m'a pas répondu , a raconté Megan Davey qui est parent d'élève.

J'aimerais savoir si mon enfant a effectivement été exposé ou si c'est seulement l'un des membres de la famille d'un autre élève. C'est trop vague , a dit pour sa part Tommy Vranas.

Pas de risque de propagation, selon Santé publique Ottawa

Toutes les personnes potentiellement exposées au virus dans l'école ont été contactées, a indiqué Pam Oickle, responsable du programme des maladies infectieuses à l'agence.

Les parents et les frères et sœurs d'élèves n'auront pas besoin de se faire vacciner.

C'est une infection très circonscrite , a expliqué M. Oickle.

Selon Santé publique Ottawa, les symptômes de l'hépatite A sont les suivants : fatigue (sensation de fatigue), jaunisse (la peau et le blanc des yeux prennent une teinte jaunâtre, urine foncée et selles pâles, douleurs abdominales, nausées, vomissements, faible appétit, diarrhée, fièvre.

Les symptômes suivants apparaissent de 15 à 50 jours après l’exposition au virus.

Il existe un vaccin approuvé contre l’hépatite A.

Avec les informations de Giacomo Panico de CBC