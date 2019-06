Les Raptors plus populaires que le pape

Selon la CTT, environ 2,7 millions de trajets ont été effectués lundi, la journée au cours de laquelle s'est déroulé le défilé des Raptors qui ont raflé le titre de champions de la NBA.

Des partisans ont grimpé sur les structures devant l’hôtel de ville pour avoir une meilleure vue. Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

La commission précise qu'environ 1,6 million de trajets s'effectuent en temps normal un lundi, ce qui représente une augmentation de près de 70 % par rapport à une journée ordinaire.

Agrandir l’image Le défilé de la victoire des Raptors a suscité un nombre record de trajets détrônant ceux suscités lors de la venue du pape Jean-Paul II en 2002. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Le précédent record était de 2 millions de trajets lors de la visite du pape Jean-Paul II le 23 juillet 2002. Il avait été accueilli par le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, et son épouse, Aline.

Le Pape Jean-Paul II à son arrivée à l'aéroport Pearson de Toronto pour les Journées mondiales de la jeunesse, en 2002 Photo : Radio-Canada

Ce record enregistré lundi pour le défilé représente une estimation de 6 millions de dollars en revenus, a indiqué la CTT.

Du côté de l'agence de transport du Grand Toronto, Metrolinx, un porte-parole indique que les premières estimations révèlent un nombre record. En moyenne, l'agence dénombre 200 000 passagers chaque jour durant la semaine.

On estime un nombre record, soit presque le double basé sur ce que nous avons vu sur les trains GO et UP, ainsi que les autobus et les ventes de billets , précise le porte-parole Nitish Bissonauth.

Le défi des maires

Le maire de Toronto John Tory a lancé un défi caritatif à son homologue d'Oakland, la mairesse Libby Schaaf, pour savoir qui des partisans des Raptors ou des Warriors collecteraient le plus d'argent en faveur de l’organisme caritatif de leur choix.

Le maire de Toronto a choisi de collecter les fonds pour la fondation de l'hôpital pour enfants SickKids.

L’objectif initial de 10 000 $ a été rempli en moins de 24 h selon la fondation SickKids. Après le 6e match et le défilé de la victoire, 188 691 $ de dons ont été récoltés.

La somme comprend notamment 50 000 $ de Samsung, une entreprise partenaire de la fondation SickKids et 25 000 $ du groupe propriétaires des Raptors, Maple Leaf Sports & Entertainment, qui ont été collectés auprès des partisans des Raptors lors des matchs.