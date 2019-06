Inimitable Macadam tribus

Nombreux sont ceux qui reconnaîtront la chanson-thème de Rachid Taha dans cet extrait de l'ouverture de la première émission de Macadam tribus, le 25 août 1997.

Déjà, le ton est donné. Jacques Bertrand présente ses collaborateurs : « Tous ceux et celles qui ne tiennent pas en place et qui nous raconteront ce qui se passe à Macadam tribord et bâbord ».

Ce qui nous réunit, chose certaine, c’est que même quand on essaie – et croyez-moi nous avons tous essayé – on n’arrive pas à prendre des vessies pour des lanternes. Ça facilite grandement la navigation quotidienne! L’animateur Jacques Bertrand

Réalisée par Joanne Bertrand, l’émission cible au départ les auditeurs de 18 à 35 ans. L’équipe dont le noyau est composé de Philippe Laguë, François Blain et Jacques Bertrand se donne aussi la mission d'offrir la parole à ceux qui n'ont pas de tribune.

Le résultat est un magazine radio qui entremêle des reportages marginaux et inusités, des réflexions, des parodies et des choix musicaux éclectiques.

Le ton est neuf, à la fois sérieux et humoristique et empreint d’une douce ironie.

Le Téléjournal Montréal, 18 mai 2007

Dans ce reportage au Téléjournal Montréal du 18 mai 2007, la journaliste Claudia Genel décrit l’émission Macadam tribus comme un « heureux mélange de réalité et de fiction ».

Pour célébrer son dixième anniversaire, l’équipe a organisé une grande fête à l'Espace dell'Arte, à Montréal, où l’on enregistre exceptionnellement l’émission devant public.

Ça s’est passé comme un party et c’est ça qu’on souhaitait : un party avec nos auditeurs et auditrices! L’animateur Jacques Bertrand

Pour une rare fois, les auditeurs peuvent voir les voix qu'ils écoutent assidûment chaque semaine.

On y reconnaît plusieurs collaborateurs de Macadam tribus, notamment les journalistes Catherine Pépin, Émilie Dubreuil et Stéphane Leclair, puis celui qui est devenu un spécialiste de la caricature sonore : Philippe Laguë.

Diffusée sur la Première Chaîne pendant 7 ans du lundi au jeudi à 20 h, l’émission se déplace les vendredis et samedis soirs à partir de 2004. Puis elle est retirée de la grille de programmation lors d’une vague de compressions budgétaires en 2009.

Samedi et rien d'autre (audio), 20 juin 2009

Au dernier jour de l’émission, le 20 juin 2009, Jacques Bertrand est reçu par Joël Le Bigot au micro de Samedi et rien d’autre.

L’animateur de Macadam tribus revient sur l’évolution de son émission radio, sur le plaisir qu’il a eu à lui donner de l'impulsion avec ses nombreux collaborateurs et sur l’espace de liberté qu’elle représentait.

Une constante durant les 12 années en ondes de Macadam tribus? L’ironie « qui peut être une arme redoutable pour s’attaquer aux idées reçues et aux lieux communs », affirme Jacques Bertrand.

Macadam tribus (audio), 20 juin 2009

Voici le dernier segment de la dernière émission de Macadam tribus diffusée le 20 juin 2009 devant un public d’inconditionnels réunis à la salle Jean-Desprez de la Maison Radio-Canada.

Bonsoir, ici Thérèse Floréâââme! L’heure est grave, Mesdames et Messieurs! Il n’y a pas que l’économie qui va mal, c’est également le crash de la tribu et de tous ses fidèles investisseurs. En effet, dans une heure, Macadam Tribus disparaîtra à tout jamais après 12 ans d’existence... La présentatrice de nouvelles Thérèse Floréa

En 2015, dans le cadre des Journées de la culture, le diffuseur public avait demandé aux internautes de nommer leur émission préférée de tous les temps à Radio-Canada.

Macadam tribus figurait en tête du palmarès qui incluait également Bobino, Sol et Gobelet, La vie, la vie, La semaine verte et Infoman.