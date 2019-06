Vague de vols dans des appartements du nord de Sherbrooke

La vague d'introductions par effraction qui sévissait dans les secteurs de Rock Forest et Lennoxville depuis le début de l'année s'est déplacée dans le nord de Sherbrooke.

Depuis avril, la police a traité une dizaine de cas de vol uniquement dans ce secteur.

Le modus operandi est toujours le même. Le suspect frappe à la porte des appartements qui se trouvent au rez-de-chaussée. Si personne ne répond, il pénètre à l'intérieur et commet son vol. Si quelqu'un répond, le suspect explique qu'il s'est trompé d'adresse ou qu'il cherche une autre personne, et repart.

Le voleur recherche surtout de l'argent, des bijoux et des appareils électroniques. Il entre généralement par une fenêtre et ressort par la porte patio.